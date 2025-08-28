محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالشهداء

المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز الشهداء.

شملت الحركة تكليف محمود عبد الله أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل للعمل رئيساً للوحدة القروية بزاوية الناعورة، وعايدة نعيم عبد العال رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي للعمل رئيسًا للوحدة القروية بدراجيل، وعبد الستار فتحي بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة للعمل رئيساً للوحدة القروية بساحل الجوابر، مع استمرار محمود السيد أبو سماحة رئيسًا للوحدة القروية بكفر عشما، ومحمد رجب الشيخ رئيسًا للوحدة القروية بدنشواي، وزينب مشحوت الصعيدي سكرتير الوحدة القروية بكفر عشما رئيسًا للوحدة القروية بزاوية البقلي.

وجاء القرار بناء على مذكرة تقدم بها محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء لتطوير منظومة العمل بالوحدات القروية.

وتأتي الحركة في إطار حرص محافظ المنوفية على إعادة هيكلة وتطوير الجهاز الإداري، من خلال الدفع بكفاءات وقيادات مؤهلة لتعزيز مستوى الأداء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وضمان سرعة ودقة إنجاز الملفات التي توليها الدولة الأولوية.