بالأسماء.. 4 مصابين في تصادم جرار وقطار ركاب بمزلقان المكس بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وقع حادث تصادم بين قطار خال من الركاب وجرار قطار آخر، اليوم الخميس، أمام مزلقان المكس بمنطقة الورديان نطاق حي غرب الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات ورجل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالحادث، حيث انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ومسئولي السكة الحديد رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين قطار ركاب شبه خالٍ من الركاب وجرار قطار آخر كان متواجدًا بالمزلقان.

أسفر الحادث عن إصابة 3 سيدات ورجل وهم كل من فتحية محمد عبد الحافظ، 53 سنة، وزينات رمضان محمد، 40 سنة، ومنى مجلي محمد عبد العال، 50 سنة، وأحمد حسن مرعي، 44 سنة، بكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لتلقي العلاج اللازم. وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.