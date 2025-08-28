بحوزتهم 4 أطنان مخدرات.. ضبط تشكيل إجرامي شديد الخطورة فى رأس سدر

جنوب سيناء - رضا السيد:

تمكنت قوات الأمن بجنوب سيناء، من ضبط تشكيل إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة.

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بقيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم، حتى تم ضبطهم بالظهير الصحراوى بمدينة رأس سدر ، وبحوزتهم 4 طن مواد مخدرة، بواقع طن لمخدر الحشيش، و 3 طن لمخدر الهيدرو.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 290 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.