بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف، خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، إقبالاً لافتاً من فئة كبار السن والنساء، اللاتي حرصن على التواجد في الصفوف الأولى منذ الساعات الأولى من الصباح.

ووسط أجواء من الهدوء والتنظيم، رصدت غرفة العمليات بالمحافظة انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان، مع التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية، وتضافر جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان سهولة دخول وخروج المصوتين.

وتزايد الإقبال النسبي على صناديق الاقتراع في ساعات الظهيرة والمساء، خاصة في القرى التي ينتمي إليها المرشحون المتنافسون.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم، على أن تبدأ أعمال الفرز فور انتهاء التصويت، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.