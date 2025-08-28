إعلان

جريمة أريمون.. حبس أسرة بتهمة قتل شاب في البحيرة

02:39 م الخميس 28 أغسطس 2025

تعبيرية

البحيرة - أحمد نصرة:

أمرت نيابة المحمودية، بمحافظة البحيرة، بحبس عامل وزوجته ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، لاتهامهم بقتل شاب إثر خلافات بينهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة بلاغًا بتغيب عبدالله الشاذلي، من عزبة أبو سمك التابعة لقرية أريمون بدائرة المركز في ظروف غامضة، قبل أن يُعثر على جثته بقرية فيشا بذات الدائرة.

وكلف اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وأسفرت التحريات عن تورط المتهم بمعاونة زوجته ونجليه وآخرين في استدراج المجني عليه والتخلص منه، وإلقاء جثته في قرية فيشا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما ورد في محضر التحريات اعترفوا بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

حبس أسرة قتل شاب البحيرة جريمة أريمون
