الشرقية- ياسمين عزت:

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 4 من طلاب جامعة الزقازيق شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتي أقيمت بمركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة لتعريفهم بطبيعة عمل الشبكات واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS وتوقيع الاحداثيات.



أوضح محافظ الشرقية أن تسليم الشهادات جاء تشجيعاً لهم وتقديراً لأدائهم المتميز خلال مشاركتهم الفعالة في الدورة التدريبية متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في تحصيل العلم والمعرفة.



أكد محافظ الشرقية أن الاهتمام بالشباب يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية، بتوجيه مستمر من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائمًا أن شبابنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة، وأن تدريبهم وتوعيتهم واجب وطني تقوم به كل الجهات والمؤسسات المعنية، لصناعة شاب مؤهل ومدرب، يمتلك من الوعي ويساهم في بناء الوطن.



طالب المحافظ طلاب الجامعة بتحقيق أقصي استفادة بما تم دراسته خلال الدورة التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة تساهم في تطوير منظومة العمل.

أكد المحافظ على إستمرار تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهارات العاملين وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.



ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة أن الدورة التدريبية والتي اقيمت علي مدار 45 يوم تمت تحت إشراف متخصصين وبإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بالمركز مما يعزّز المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، ويزوّدهم بمعرفة عملية دقيقة في إستخدام الأجهزة المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS وتقنيات الإستشعارعن بُعد بما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي بمستوى احترافي .

وفي نهاية الفعاليات حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع خريجي الدورة التدريبية نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية وتشجيعاً لهم علي الإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة والمشاركة في تنمية وبناء المجتمع .