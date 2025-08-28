أمن القليوبية يكشف ملابسات فيديو سائق "توك توك" ويضبطه في أقل من ساعة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعتدي بالسب والقذف على أحد المواطنين ويهدده بدائرة قسم شرطة قليوب.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، بلاغًا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بتداول مقطع فيديو يتضمن قيام سائق توك توك بالتعدي على سائق سيارة أخرى ومنعه من المرور، مهددًا بإشعال النيران في سيارته.

وبتكثيف التحريات والفحص، تم تحديد هوية المتهم وضبطه في أقل من ساعة من انتشار الفيديو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.