محافظ الدقهلية يتفقد عيادة العباسي للتأمين الصحي:"لن نسمح بأي تقصير"

الدقهلية-رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على عيادات التأمين الصحي بالعباسي بمدينة المنصوره، للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على العيادات، ومتابعة انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة.

والتقى المحافظ، عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث وجّه بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، مشددًا على أن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين حق أصيل لا يمكن التهاون فيه.

كما أصدر مرزوق، توجيهاته بضرورة توفير أماكن انتظار إضافية للمرضى وذويهم؛ لتسهيل حصولهم على الخدمة في بيئة منظمة، مع التأكيد على الالتزام بصرف الأدوية في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية، أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على التزام جميع الأطباء وهيئات التمريض بالحضور في مواعيد العمل الرسمية، لضمان انتظام الخدمة وتقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل.

وفي ختام جولته، وجّه مرزوق، الشكر للعاملين بالقطاع الصحي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.