بدء عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة إعادة الشيوخ بالأقصر

الأقصر – محمد محروس

بدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، حيث يتنافس المرشحان محمد عبدالعليم الضبعاوي ومحمد محمود يس على المقعد الذي لم يحسم في المرة الأولى.

وتجري الانتخابات داخل 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز ومدن الأقصر، بإجمالي 915 ألفًا و860 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ويشرف على العملية الانتخابية ما يقارب 150 قاضيًا، إلى جانب لجنة لمتابعة سير التصويت، فيما يشارك نحو 800 موظف في إدارة وتنظيم العمل داخل اللجان.

وشهدت اللجان منذ الصباح انتظامًا في فتح أبوابها أمام الناخبين، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها بسهولة ويسر.