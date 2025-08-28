الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحد أدنى ٢١٩ درجة.

من جانبه، أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تحديد وجود فراغات بعدد من الإدارات التعليمية بكل من ( الخارجة - الداخلة - بلاط - الفرافرة ).

وبناءً عليه أمكن إتاحة مرحلة ثالثة من القبول بالمدارس التالية، الشعراوى الثانوية للبنات في إدارة الخارجة التعليمية، ومدارس الموهوب الثانوية المشتركة، الموشية الثانوية المشتركة، والهنداو الثانوية المشتركة، الراشدة الثانوية المشتركة، وغرب الموهوب الثانوية المشتركة، وموط الثانوية بنات، والجديدة الثانوية المشتركة، بإدارة الداخلة التعليمية، ومدارس أبو منقار الثانوية المشتركة، والكفاح الثانوية المشتركة، والفرافرة الثانوية المشتركة بإدارة الفرافرة، ومدرستي تنيدة الثانوية المشتركة، وبلاط الثانوية المشتركة، بإدارة بلاط.