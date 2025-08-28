5 وفيات و 11 مصاباً إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديؤسة أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الركاب.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.