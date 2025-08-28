إعلان

5 وفيات و 11 مصاباً إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

09:45 ص الخميس 28 أغسطس 2025

انقلاب ميكروباص

background

المنيا-جمال محمد:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديؤسة أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الركاب.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب ميكروباص وفيات و 11 مصاباً صحراوي المنيا
