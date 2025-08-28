إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدائري بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية –محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 10 أشخاص، مساء الأربعاء، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات السيراميك والأدوات الصحية، باتجاه الطريق الدائري بنطاق حي غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل 27 راكبًا قرب الموقف الجديد باتجاه الطريق الدائري، بنطاق حي غرب.

انتقلت سيارات الإسعاف برفقة القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأولي انقلاب الأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح دون تسجيل حالات وفاة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة، ومصاب واحد إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالتهم الصحية والوقوف على أسباب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.