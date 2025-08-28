إعلان

إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدائري بالإسكندرية (صور)

12:52 ص الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدائري بالإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدائري بالإسكندرية (1)
  • عرض 4 صورة
    إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدائري بالإسكندرية (2)
الإسكندرية –محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 10 أشخاص، مساء الأربعاء، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات السيراميك والأدوات الصحية، باتجاه الطريق الدائري بنطاق حي غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل 27 راكبًا قرب الموقف الجديد باتجاه الطريق الدائري، بنطاق حي غرب.

انتقلت سيارات الإسعاف برفقة القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأولي انقلاب الأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح دون تسجيل حالات وفاة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى جمال حمادة، ومصاب واحد إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالتهم الصحية والوقوف على أسباب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب أتوبيس شركات السيراميك الطريق الدائري الإسكندرية مستشفى جمال حمادة مستشفى جمال عبد الناصر النيابة العامة إصابة 10 أشخاص
