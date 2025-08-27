فرق الإسعاف تنقذ ناخبة تعرضت لهبوط مفاجئ أمام لجنة بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف لإنقاذ إحدى الناخبات، عقب تعرضها لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية أثناء تواجدها أمام إحدى اللجان للإدلاء بصوتها.

وكانت الناخبة قد شعرت بدوار وإعياء مفاجئ لحظة دخولها مقر اللجنة، ما استدعى التدخل السريع من المسعفين المتواجدين بمحيط اللجنة الانتخابية، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة حتى استقرت حالتها وغادرت المكان في وضع صحي مطمئن.

وأكدت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية أنها نشرت فرقًا متحركة وسيارات مجهزة أمام جميع المقار الانتخابية لمتابعة الحالة الصحية للناخبين وتقديم الرعاية الفورية عند الحاجة، ضمن خطة متكاملة لتأمين سير العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين وسط أجواء آمنة وإقبال متزايد، مع توفير خدمات تنظيمية وصحية لضمان سلاسة العملية الانتخابية.