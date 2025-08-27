خيانة صديق.. استدرجوه للصلح فكان موعده مع الموت في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أقدم عامل بمساعدة آخرين على قتل صديقه بقرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بعدما استدرجوه إلى منطقة نائية للتخلص منه، وألقوا بجثمانه بإحدى القرى المجاورة، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تلقت مركز شرطة المحمودية، بلاغًا بتغيب عبدالله الشاذلي 40 عاما عن منزله في ظروف غامضة، إثر ذلك جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفائه.

أسفرت الجهود عن العثور على جثة المجني عليه بقرية فيشا التابعة لنفس المركز، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "م.ج" بمساعدة آخرين، حيث استغلوا علاقة الصداقة التي تجمعهم بالمجني عليه واستدرجوه بزعم تسوية الخلافات، ثم اعتدوا عليه حتى فارق الحياة، وألقوا جثمانه بقرية مجاورة.

تمكن ضباط مباحث المحمودية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.