انهيار عقار قديم بشارع "شهر العسل" في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات حي العجمي قد تلقت بلاغًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار بناء قديم وخالٍ من السكان عدا محل بالطابق الأرضي، وأن الانهيار شمل شرفة وأجزاء من الجدران.

وفرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول العقار وجارٍ إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.