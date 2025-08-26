إعلان

حمار يتسبب بمصرع 3 وإصابة 2 في حادث مروع بأسيوط

08:44 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    حادث سير بسبب حمار يعبر الطريق
    حادث سير بسبب حمار يعبر الطريق
أسيوط - محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة ملاكي بسور منزل بقرية الحماضلة التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، وذلك أثناء محاولة قائدها تفادي حيوان كان يعبر الطريق.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن قائد السيارة فقد السيطرة عليها أثناء محاولته تفادي "حمار"، ما أدى إلى اصطدامها العنيف بسور أحد المنازل.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من حسن أحمد عبد الحميد (70 عامًا)، وحشمت شوقي بدير (76 عامًا)، ومرفت رشدي عبد الله (60 عامًا)، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة المستشفى.

كما أُصيب في الحادث كيرلس سليم مرقص (29 عامًا) باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وحسام حسن صالحين (31 عامًا) بكدمات متفرقة، ونُقلا إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

