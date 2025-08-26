الجلالة تقود ريادة تعليمية بدمج الذكاء الاصطناعي في العمارة الرقمية

السويس - حسام الدين أحمد:

تقود جامعة الجلالة مسارًا رائدًا في التعليم الهندسي بتقديم برنامج "التصميم المعماري والعمارة الرقمية"، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصميم التوليدي والتصنيع الرقمي في بيئة تعليمية متكاملة.

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة تسعى لتقديم برامج تتماشى مع التطورات العالمية وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يجسد هذا التوجه ويفتح آفاقًا واسعة أمام خريجيها محليًا ودوليًا.

يستهدف البرنامج خريجي الثانوية العامة (علمي رياضة) أو ما يعادلها، ويركز بنسبة 90% على الجوانب العملية لإعداد مهندس معماري قادر على مواجهة تحديات سوق العمل بأدوات متقدمة في البرمجة المعمارية منذ اليوم الأول للدراسة.

وقد أكد الدكتور إيهاب حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن ما يميز البرنامج هو تكامله بين الجانبين الأكاديمي والمهني، والتعاون مع جامعات عالمية لتأهيل مهندسين معماريين يمتلكون أدوات المستقبل.

وأوضحت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة، أن البرنامج يتيح للخريجين الحاصلين على مسمى "مهندس معماري Architect" العمل في مجالات متنوعة تشمل المدن الذكية، التصنيع الرقمي، والهندسة البيئية، في ظل الطلب المتزايد على مهاراتهم الرقمية المتقدمة.

وحقق طلاب البرنامج نجاحات ملموسة بحصولهم على شهادات مهنية دولية وتدريبهم في شركات مرموقة مثل Dar Arafa، وGama Construction، كما يعزز البرنامج مكانته بشراكات مع جامعات رائدة في بريطانيا وألمانيا.

شارك البرنامج في مشروعات لخدمة المجتمع، أبرزها تطوير مبنى بازار عباس ببورسعيد (2022-2025)، والذي فاز بجائزة "أفضل مشروع في الحفاظ على التراث والثقافة" لعام 2025 من مؤسسة BIG 5.