السكرتير العام الجديد للمنيا يتسلم مهام عمله ويؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد

05:09 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

السكرتير العام الجديد للمنيا

المنيا- جمال محمد:

تسلَّم اللواء أركان حرب دكتور محمد أنيس، مهام عمله سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وعقد لقاءً مع مديري إدارات الديوان العام للتعرف على طبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها والمهام المكلفة بها.

خلال اللقاء، أكد السكرتير العام أهمية ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، مشددًا على ضرورة مواكبة التطوير المستمر وتطبيق أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويمتلك اللواء محمد أنيس رصيدًا علميًا ومهنيًا متميزًا، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، إلى جانب دبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم إدارة الأزمات، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وخلال مسيرته العملية، تقلد عدة مناصب قيادية، من بينها رئيس حي الزاوية الحمراء وحي عابدين بمحافظة القاهرة، ثم سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، وسكرتير عام محافظة الوادي الجديد، فضلًا عن عمله سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية منذ سبتمبر 2021، وأظهر كفاءة عالية في إدارة الشؤون المحلية.

كما اكتسب خبرة دولية مميزة خلال عمله كضابط اتصالات بقوات التحالف في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وضابط معلومات وتخطيط بمركز إدارة الأزمات.

