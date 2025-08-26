إعلان

قطع الكهرباء غدًا الأربعاء عن مناطق بمركز دشنا.. الأماكن والمواعيد

02:10 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

قطع الكهرباء

محافظات - مصراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدينة يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها أن فصل التيار يأتي لإجراء أعمال صيانة، وأن المناطق المتأثرة هي "فاو غرب" و "فاو قبلي".

ومن المقرر أن يستمر انقطاع التيار لمدة ساعتين، بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا من يوم الأربعاء.

قطع الكهرباء مركز دشنا قنا
