"كان بيطير طيارة ورق".. وفاة طفل سقط من الطابق السابع في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل، عمره 11 عامًا، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بالطابق السابع بمنطقة الظاهرية شرقي الإسكندرية، فيما تبين من التحريات سقوطه أثناء اللعب بطائرة ورقية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفل من أعلى سطح بلوك بمساكن الظاهرية، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "يوسف.م.ز"، 11عاما، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بها كسور متفرقة بأنحاء الجسم، مسجاة بأرضية الشارع إثر سقوطه من الطابق السابع بالعقار بلوك 1مدخل2.

وبسؤال والدته "و.ع"، 44 سنة، ربة منزل، قررت أن نجلها كان يلهو بطائرة ورقية، أعلى سطح العقار سكنهم، واختل توازنه وسقط في الشارع ما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.