إعلان

بالصور- محافظ أسوان يوجه بإقامة محلات بسور أرض المعارض لتوفير فرص عمل للشباب

12:17 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    توفير فرص عمل للشباب (4)
  • عرض 4 صورة
    توفير فرص عمل للشباب (3)
  • عرض 4 صورة
    توفير فرص عمل للشباب (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مديرية الإسكان بإعداد تصميم متكامل لإقامة سلسلة من الكرفانات أو المحلات الخفيفة بالسور الأمامى لمنطقة أرض المعارض بمسلة أسوان، بما يضفي الشكل الجمالى والحضارى على المنطقة ويوفر فرص عمل للشباب الأسوانى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ برفقة نائبه واللواء ياسر عبد الشافى وعدد من مسئولى الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على توحيد الشكل وفق الهوية البصرية للمحافظة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للمنطقة، مع مراعاة توفير احتياجات المترددين على مستشفى المسلة التخصصى ومقابر السيد البدوى، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة لمنع أى إشغالات أو تعديات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان أرض المعارض توفير فرص عمل للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها