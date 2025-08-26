أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مديرية الإسكان بإعداد تصميم متكامل لإقامة سلسلة من الكرفانات أو المحلات الخفيفة بالسور الأمامى لمنطقة أرض المعارض بمسلة أسوان، بما يضفي الشكل الجمالى والحضارى على المنطقة ويوفر فرص عمل للشباب الأسوانى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ برفقة نائبه واللواء ياسر عبد الشافى وعدد من مسئولى الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على توحيد الشكل وفق الهوية البصرية للمحافظة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للمنطقة، مع مراعاة توفير احتياجات المترددين على مستشفى المسلة التخصصى ومقابر السيد البدوى، وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة لمنع أى إشغالات أو تعديات.