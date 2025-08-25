الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مصرع الشاب محمد الجمل، موظف بشركة مياه الشرب، إثر سقوطه من الطابق الرابع عشر داخل منور أحد العقارات بمنطقة ميامي، أثناء قيامه بقراءة عدادات المياه ضمن مهام عمله بفرع الشركة في المندرة.

وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، إلى جانب التحفظ على الجثمان، وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي لتحديد سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

ونعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الموظف الراحل في بيان رسمي، حيث تقدم المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة، وجميع العاملين، بخالص التعازي في وفاة الشاب محمد الجمل، واصفين إياه بشهيد الواجب، الذي فارق الحياة أثناء أداء مهامه الوظيفية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.