أمواج خطرة.. مصيف بلطيم يحذر المصطافين (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلقت إدارة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلاً للمصطافين، طالبتهم فيه بتوخي الحذر الشديد عند نزول البحر، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج.

شددت إدارة المصيف في بيانها على ضرورة الاستجابة الكاملة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ، وذلك منعًا لوقوع أي حالات غرق وحفاظًا على سلامة الجميع.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها إدارة المصيف، حيث تم الاستعانة بفريق إنقاذ متخصص منذ بداية فصل الصيف، بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.