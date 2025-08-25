"مصايف الإسكندرية": 3.2 مليون زائر للشواطئ.. وانخفاض معدلات الغرق 70%

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الإثنين بيانًا، أكدت خلاله أن شواطئ المحافظة استقبلت نحو 3.2 مليون زائر خلال صيف 2025 بنسبة إشغال بلغت 100%، مشددة على أن سلامة المواطنين تظل على رأس أولوياتها من خلال استعدادات مكثفة تم اتخاذها قبل انطلاق الموسم الصيفي.

وأوضحت الإدارة أنه يتم نشر حالة البحر يوميًا منذ منتصف مايو، مع بيان ألوان الرايات التحذيرية على الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، ومنع نزول العائمات البحرية عند رفع الرايات الصفراء، وتحديد المساحات الآمنة للسباحة، كما يتم الإعلان يوم الجمعة عن نسب الإشغال كل ساعتين وتوجيه الرواد إلى الشواطئ الأقل ازدحامًا.

ووفقا للبيان نفذت الإدارة 6 دورات تدريبية متخصصة بإجمالي 123 منقذًا حاصلين على شهادات مؤهلة، بجانب المرور اليومي لإخلاء مياه البحر بعد السابعة مساءً وإغلاق الشواطئ بالكامل منتصف الليل.

وأضاف البيان أن فرق المتابعة نفذت على مدار اليوم من خلال 33 مشرفًا و3 مراقبين مدعومين بـ15 جهاز لاسلكي لسرعة التواصل، لضمان التدخل الفوري في أي موقف طارئ.

وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات الغرق تراجعت بنسبة 70% منذ عام 2020 وحتى الموسم الحالي، نتيجة رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتطبيق نظم الإنذار المبكر وزيادة وعي المواطنين.

وكشفت الإدارة عن استقبال 3635 شكوى من الرواد عبر المنصات المختلفة، جرى حل 3620 منها بالفعل، مع تخصيص 6 خطوط محمول متاحة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات.

وجددت الإدارة المركزية بالإسكندرية دعوتها لرواد الشواطئ بضرورة الالتزام بالتعليمات والرايات التحذيرية وعدم السباحة خارج المناطق المحددة، حفاظًا على سلامتهم وضمان قضاء أوقات ممتعة وآمنة.

