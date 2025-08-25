إعلان

قطة تخطف الأنظار في حفل تخرج كلية الآداب بجامعة المنصورة (فيديو وصور)

07:53 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حفل تخرج كلية الآداب بجامعة المنصورة
  • عرض 3 صورة
    حفل تخرج كلية الآداب بجامعة المنصورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

أثار مقطع فيديو لطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة وهي تحمل قطتها على منصة التخرج، تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركتها فرحتها في حضور عميد الكلية وأساتذتها.

وظهرت الطالبة نادية محمد الرفاعي في الفيديو وهي تصعد إلى المنصة لتسلم شهادتها، حاملة قطتها بين يديها، وسط ترحيب من الدكتور حمدي شاهين، أستاذ اللغة الإنجليزية، الذي علق بشكل عفوي: "إنها من الطوافين عليكم.. وكده معانا على المنصة قطتين".

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي شاهين أن المشهد كان خلال حفل تخرج طلاب الكلية الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمدينة طلخا، مشيرًا إلى أن تصرف الطالبة يدل على حرصها على مشاركة قطتها فرحتها بإنهاء مرحلة الدراسة الجامعية.

وتداول المستخدمون المقطع معبرين عن إعجابهم بالمشهد واهتمام الطالبة بمشاركة حيوانها الأليف لحظة فارقة في حياتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل تخرج كلية الآداب جامعة المنصورة طالبة تصطحب قطتها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان