قطة تخطف الأنظار في حفل تخرج كلية الآداب بجامعة المنصورة (فيديو وصور)

الدقهلية - رامي محمود:

أثار مقطع فيديو لطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة وهي تحمل قطتها على منصة التخرج، تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركتها فرحتها في حضور عميد الكلية وأساتذتها.

وظهرت الطالبة نادية محمد الرفاعي في الفيديو وهي تصعد إلى المنصة لتسلم شهادتها، حاملة قطتها بين يديها، وسط ترحيب من الدكتور حمدي شاهين، أستاذ اللغة الإنجليزية، الذي علق بشكل عفوي: "إنها من الطوافين عليكم.. وكده معانا على المنصة قطتين".

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي شاهين أن المشهد كان خلال حفل تخرج طلاب الكلية الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمدينة طلخا، مشيرًا إلى أن تصرف الطالبة يدل على حرصها على مشاركة قطتها فرحتها بإنهاء مرحلة الدراسة الجامعية.

وتداول المستخدمون المقطع معبرين عن إعجابهم بالمشهد واهتمام الطالبة بمشاركة حيوانها الأليف لحظة فارقة في حياتها.