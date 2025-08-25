أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سير أعمال الحملة القومية للتجريع الجماعي لمكافحة مرض البلهارسيا، والتي تستهدف القرى التي تسجل نسب إصابة تبلغ 1% فأكثر، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 23 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وتأتي الحملة في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الصحة ومحافظة أسيوط، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض في الريف المصري، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحد من انتشار المرض، من خلال توفير العلاج الآمن والفعال مجانًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة في مختلف المراكز والقرى.

ووجّه اللواء هشام أبو النصر رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم الكامل لفرق العمل الميدانية، وتذليل أي عقبات قد تعرقل وصول العلاج إلى المستهدفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الحملة تُنفذ تحت إشراف الدكتورة مرام علي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وتشمل مراكز منفلوط، البداري، أسيوط، صدفا، ديروط، والقوصية، وتستهدف تقديم العلاج لـ 14,397 مواطنًا، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية من العائل الوسيط والقواقع المسببة للمرض.