إصابة 8 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم بعزبة شلتوت التابعة لمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة حوش عيسى إخطارا بوقوع الحادث، إثر ذلك انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: باسم زايد سبيته أبو قلاوه 30 عاما بحروق متفرقة بالوجه والبطن واليدين والقدمين، ياسر زايد سبيته أبو قلاوه 25 عاما بحروق متفرقة بالجسم، زايد باسم زايد سبيته 5 أعوام بحروق بنسبة 60%، منه أيمن مبروك سليمان 35 عاما بحروق بنسبة 22%، فوزية عبد الغني 17 عاما بحروق بنسبة 50%، فاطمة باسم زايد سبيته 17 عاما بحروق بنسبة 22%، جنى باسم زايد سبيته 9 أعوام بحروق بنسبة 20%، بسملة باسم زايد سبيته 6 أعوام بحروق بنسبة 20%.

نقل المصابون إلى المستشفى المركزي بحوش عيسى، لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.