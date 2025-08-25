كفر الشيخ – إسلام عمار:

بألوانها المبهجة ونكهاتها المتنوعة، عادت حلوى المولد النبوي لتزيّن محال الحلويات في كفر الشيخ، ناشرة البهجة بين الأهالي، وموقظة ذكريات الطفولة التي لا ينساها الجميع مع قدوم هذه المناسبة العطرة.

يقول هاشم كامل الصعيدي، صاحب معارض حلويات بمدينة دسوق: "حلاوة المولد أشكال وأنواع.. والفرحة بيها موروث شعبي، مفيش مصري بينسى طعمها أو بهجتها"، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام تبدأ من 155 جنيهًا للكيلو، وهي مناسبة لمعظم الأسر.

وأضاف أن حلوى المولد النبوي لها مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وخاصة في كفر الشيخ، حيث اعتاد الأهالي على استقبال الموسم مبتهجين بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح أن الاستعداد للموسم يبدأ مبكرًا قبل 4 إلى 5 أشهر، من خلال تجهيز الخامات الرئيسية مثل السكر وعسل الجلوكوز، إلى جانب الحمص، والسوداني، والسمسم، وجوز الهند، وغيرها من المكونات.

وأشار الصعيدي إلى أن الحلوى تنقسم إلى نوعين النواشف مثل الحمصية والسودانية والسمسمية والعنبر، وهي الأكثر طلبًا والأكثر التصاقًا بذاكرة المصريين، الطري مثل الهريسة، والبسبوسة، والكنافة، والبسيمة، واللديدة، التي تظل لها زبائنها المميزون.

وعن الأسعار أوضح أن الكيلو يبدأ من 155 جنيهًا، بينما تصل أسعار الأنواع الفاخرة المحشوة بالمكسرات – مثل البندق واللوز والفستق والكاجو وعين الجمل – إلى 320 جنيهًا.

ويختتم الصعيدي حديثه قائلًا: "أسعار الخامات بتزيد كل يوم، لكن بنحاول نقلل من أرباحنا عشان الناس تفرح وتشتري، وفي النهاية هدفنا نراعي ظروف المواطنين ونحافظ على بهجة المولد".