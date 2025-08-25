إعلان

رصاصة صديق تنهي حياة طالب بالثانوية الأزهرية في الأقصر

02:47 م الإثنين 25 أغسطس 2025

رصاصة صديق تنهي حياة طالب بالثانوية الأزهرية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية المريس التابعة لمركز شرطة أرمنت غرب الأقصر، واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية إثر إصابته بطلق ناري خرج بالخطأ من سلاح كان بحوزة أحد أصدقائه.

وتبين أن الطالب على أحمد الحساني، البالغ من العمر نحو 16 عامًا، كان بصحبة صديقه الذي استولى على بندقية آلية من منزله دون علم أسرته، وأثناء عبثه بالسلاح انطلقت منه رصاصة بشكل غير متعمد، أصابت جسد زميله.

تم نقل الطالب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الثانوية الأزهرية طلق ناري الأجهزة الأمنية
