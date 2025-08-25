بالصور- 7 مصابين جراء تصادم سيارتين وسقوطهما بمصرف في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص اليوم الإثنين في حادث تصادم بين سيارتين سيرفيس أمام قرية الوكيل على طريق "دمنهور – شبراخيت" بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن سقوطهما في مياه مصرف على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى انتشال السيارتين والركاب من المجري المائي، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: حمدي علاء حمدي 23 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عزت علواني 28 عاما باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد خيري الشهاوي 28 عاما، آية شريف بسيوني 27 عاما، رمضان إبراهيم رجب 43 عاما باشتباه كسر باليد اليمنى وجرح قطعي بالوجه، علياء محمد رجب 37 عاما، وسيدة أربعينية مجهولة الهوية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.