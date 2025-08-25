محافظ أسوان يتابع "خفض الأسعار" بالمجمع الاستهلاكي بالشيخ هارون (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة للمجمع الاستهلاكي "هايبر" بالشيخ هارون للوقوف ميدانيًا على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتم تنفيذ المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث شدد المحافظ على ضرورة وضع البنرات واللوحات التعريفية الخاصة بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% لسلع مختلفة، لتعريف المواطنين بالجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة لتخفيف المعاناة عنهم، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية.

ووجه المحافظ بضخ السلع المختلفة بالمجمع لتوفيرها للمترددين عليه وتلبية الاحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر، وهو ما يتواكب مع ما يتم توفيره من المواد الغذائية بالمجمعات والمعارض الدائمة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

ويأتي ذلك بالتعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردين، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن الأسواني.