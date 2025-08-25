بالأسماء.. 18 مصابًا في انقلاب ميكروباص على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 18 شخصا من عائلة واحدة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: صابرين عبدالغني خلف الله 47 عامًا، محمد عبدالغني خلف الله 47 عامًا، رباب عبدالغني خلف الله 40 عامًا، منى عبدالغني خلف الله 32 عامًا، رانيا رضا علي البدوي 25 عامًا، علي رضا علي البدوي 19 عامًا، جمال محمد جمال كبش 4 أشهر، محمد عصام السقا 18 عامًا.

كما أصيب كل من: إبراهيم عصام السقا 18 عامًا، داليا علاء حسين 10 أعوام، مرام علاء حسين 13 عاما، سلمى علاء حسين 4 أعوام، أحمد محمد خلف الله 25 عاما، مريم محمد خلف الله 14 عاما، محمد أحمد خلف الله عامان، أماني فؤاد قطب 20 عامًا، مليكة محمد رضا البدوي عامان، دينا عاطف إسماعيل 25 عامًا.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.