ذعر في الباجور.. سيارة نقل تصطدم بماسورة غاز رئيسية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

اصطدمت سيارة نقل، اليوم الأحد، بماسورة غاز رئيسية في شارع الجعار بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، قبل أن تنجح فرق الطوارئ في السيطرة على الموقف ومنع وقوع كارثة.

انتقل فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، إلى موقع الحادث، يرافقه نائبا رئيس المدينة، حيث تم استدعاء فرق الطوارئ من شركة الغاز الطبيعي وقوات الحماية المدنية، والتي وصلت في وقت قياسي وسيطرت على التسرب وأوقفت مصدر الخطر.

وأكد شلبي خلال متابعته أن "سلامة المواطنين أولوية قصوى"، موجهًا الشكر لفرق التدخل السريع على كفاءتها، وأشار إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.