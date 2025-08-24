انتشال جثمان شاب ألقى نفسه في نهر النيل بالدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من عمره بعدما ألقى بنفسه في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا الرابط بين مدينتي المنصورة وطلخا.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بمساعدتهم شخص يلقي بنفسه في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة مقدم دكتور عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارات الاسعاف والانقاذ النهري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "فادى يعقوب ذكرى جرجس 30 عاما"، حيث لقى مصرعه غرقا وذلك بعدما القى بنفسه للتخلص من حياته وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان واستخراج الجثة.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.