بالصور- محافظ أسوان يفاجئ صيدلية الإسعاف للاطمئنان على توافر الأدوية

02:07 م الأحد 24 أغسطس 2025
أسوان - إيهاب عمران:
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان، والتى تم افتتاحها طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسواني.
واستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية، مؤكدا أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات بها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أسوان صيدلية الإسعاف العقاقير الطبية
