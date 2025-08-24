إعلان

مصرع شاب في حادث على الطريق الزراعي بالقليوبية

12:03 م الأحد 24 أغسطس 2025

سيارة اسعاف ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي السريع أمام منطقة سنديون دائرة مركز قليوب في محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع بين دراجة نارية وسيارة ملاكي.

انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، متأثرًا بإصاباته فيما تم التحفظ على المركبات المتسببة بالحادث.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

