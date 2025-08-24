إعلان

انهار عليهم حائط عشة من الدور الرابع.. مصرع طفل وإصابة آخرين في سوهاج

12:15 ص الأحد 24 أغسطس 2025

إسعاف - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إثر انهيار حائط عشة بالدور الرابع عليهما، أثناء اللهو بالشارع، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول محمد أحمد عبدالخالق 9 سنوات، وإصابة الطفلة تقى خيري السيد عيسى 9 سنوات، الطفل عبدالرزاق عز الدين عبدالرزاق 9 سنوات، وجري تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالتهما.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط حائط عشة خاصة بتربية الطيور بالطابق الرابع أعلى سطح أحد المنازل على الأطفال الثلاثة أثناء لهوهم بالشارع، ما نتج عنه مصرع الأول وإصابة الثانية والثالث.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار حائط عشة المستشفى المركزي سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي الجديد النيابة العامة مصرع طفل
