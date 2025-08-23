الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تجمّع عدد من أهالي ضحايا حادث الغرق الذي وقع بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أمام مشرحة مستشفى العامرية العام، في انتظار استلام جثامين ذويهم الذين لقوا مصرعهم صباحًا خلال رحلة جماعية ضمت عشرات الطلاب.

وسادت حالة من الحزن والترقب بين الأهالي، وسط إجراءات طبية وإدارية جارية لإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثامين.

وتعمل الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل الجثامين من موقع الحادث إلى المستشفى.

وكان الحادث أسفر عن وفاة 6 من الطلاب وإصابة 28 آخرين، وفقًا لما أكدته مصادر طبية، حيث استقبل مستشفى العجمي التخصصي 14 حالة، بينها 4 في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة، فيما استقبل مستشفى العامرية العام 11 حالة جميعها مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن محافظة الإسكندرية، فإن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب اضطراب الأمواج، وقد تم تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ويتابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تطورات الموقف ميدانيًا، موجّهًا بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية.

اقرأ أيضًا:

"مصراوي" يرصد موقع حادث غرق طلاب شاطئ "أبو تلات" (فيديو وصور)

إسفكسيا الغرق.. ننشر أسماء 14 مصابة في مأساة شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

ننشر أسماء ضحايا حادث غرق طلاب "أبو تلات" بالإسكندرية - فيديو وصور

فاجعة "أبو تلات".. الصور الأولى لمصابي حادث الغرق بالإسكندرية