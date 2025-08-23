إعلان

بالصور.. إغلاق وتشميع 12 كافتيريا مخالفة فى دمنهور

07:12 م السبت 23 أغسطس 2025
البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت المقاهي والكافيتريات والمحال غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشجيع 12 كافتيريا مخالفة، بينها 5 كافتيريات بمنطقة أبو الريش و7 بمحيط النادي، لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

وأكد عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية، أن الحملات ستتواصل بشكل يومي ومكثف لإحكام الرقابة على المحال والكافيتيريات، وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

