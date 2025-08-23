إصابة 11 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في إحدى قرى ديرمواس بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، اليوم السبت، إصابة 11 شخصاً من أسرة واحدة، من بينهم أطفال، باشتباه تسمم غذائي، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوصول 11 شخصا إلى مستشفى ديرمواس ادعاء حالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: "رحمة. ع" 17 سنة، "أم كلثوم. ج" 45 سنة، "علي. ج" 41 سنة، "مروة. م" 7 سنوات، "رحمة . م" 11 سنة، "أسماء. م" 16 سنة، "دعاء. م" 13 سنة، "أدم. ع" 12 سنة، "فاطمة. ر"22 سنة، "شهد. ع" 14 سنة، "محمد. ع"11 سنة، بقيء وإسهال وآلام بالبطن عقب تناولهم وجبة غذاء معدة في المنزل.

وتلقى المصابون العلاج اللازم واستقرت حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.