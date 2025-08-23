تعليم جنوب سيناء: لا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني

جنوب سيناء - رضا السيد:

أدى طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني في مواد الأحياء (علمي علوم)، والرياضيات (علمي رياضة)، والإحصاء (أدبي)، وسط تشديدات أمنية.

وترأس عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة فعاليات اليوم السابع من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتأكد من انتظام سير اللجان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم: "إن جميع اللجان استقبلت أوراق الأسئلة قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، وساد الهدوء والانضباط كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية، ولم يتم رصد أي مخالفات داخلها، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من صعوبة الامتحانات".

وأوضح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات تواصلت مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي مشكلات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة المنظمة لأعمال الامتحانات للطلاب والملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع اللجان استقبلت الطلاب، باستثناء لجنة مدرسة المجمع التعليمي بنويبع، نظرًا لعدم وجود طلاب يؤدون امتحانات مواد "الأحياء، الرياضيات، والإحصاء".

جدير بالذكر أن 209 طلاب وطالبات بجنوب سيناء لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني على مستوى الإدارات التعليمية الثماني، داخل 6 لجان؛ الأولى بمدينة طور سيناء ومقرها مدرسة الزهور الثانوية للبنات، والثانية بمدينة شرم الشيخ بمقر مدرسة جيل أكتوبر، والثالثة بمدينة دهب بمدرسة علي بن أبي طالب، والرابعة بمدينة رأس سدر بمقر مدرسة السادات، والخامسة بنويبع بمقر مدرسة المجمع التعليمي، والسادسة بمدينة أبورديس بمقر مدرسة أبورديس الثانوية.