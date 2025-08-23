إعلان

"سقط في الترعة".. مصرع شخص بحادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

11:50 ص السبت 23 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي رجل في العقد الخامس من العمر مصرعه؛ إثر انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها في ترعة بمدينة سمسطا جنوب غربي المحافظة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وعند الوصول تبين مصرع "جمال ح.ا" (45 عامًا)، مقيم مدينة سمسطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما حررت الشرطة المحاضر اللازمة للواقعة.

انقلاب دراجة بخارية مديرية أمن بني سويف سيارة إسعاف محافظة بني سويف
