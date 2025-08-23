"العربية اتهرست".. الصور الأولى لحادث تصادم على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث تصادم مروع وقع، صباح اليوم السبت، على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط وديروط، قبل مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع، فيما تحطمت السيارة الملاكي بالكامل.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل، وأسفر عن مصرع كل من: زكريا عبد السميع سليم (77 عامًا)، وماجد فاروق راضي (48 عامًا)، وشخص مجهول الهوية، فيما أُصيب صومائيل عصمت يسري (45 عامًا) بإصابات متفرقة.

وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.