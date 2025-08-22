الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن سحب 45 عينة دقيق من مطحن الغلال الرئيس بمدينة الخارجة.

أكد محمد صالح شريعي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن سحب العينات من المطحن لمتابعة جودة الدقيق من المطحن في ظل تلقي شكاوي من المواطنين من بعض المخابز بمدينة الخارجة عن سوء لون ومواصفات الخبز المدعم.

وأضاف شريعي، أنه جرى متابعة المخابز من خلال تكثيف حملات الرقابة عليها ومتابعة جودة الدقيق من المطحن في ظل أن الدقيق الموجود في المحافظة هو دقيق بلدي محلي عالي الجودة وأنه جاري تحرير مخالفات للمخابز المخالفة.

ولفت شريعي، إلى متابعة المديرية لمبادرة الغرف التجارية في خفض الأسعار على مستوى مراكز المحافظة الخمسة لضمان تنفيذ المبادرة واستفادة المواطن منها.







