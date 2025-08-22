إعلان

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

06:00 م الجمعة 22 أغسطس 2025

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، عند الكيلو 102، بنطاق وادي النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- هدير مصطفى محمد إسماعيل، 18 عاما، مؤمن مصطفي محمد إسماعيل، 53 عاما، مصطفي محمد إسماعيل أحمد، 45 عاما، محمود علاء عبد الباقي، 12 عاما، علاء عبد الباقي عبد القادر، 55 عاما، وفاء عبد المحسن صالح إبراهيم، 50 عاما، وجميعهم مقيمون القليوبية، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حادث تصادم تصادم سيارتين صحراوي البحيرة
