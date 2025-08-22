انهيار منزل يقتل أسرة في طهطا.. والنيابة تصرح بدفن الجثامين (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز طهطا، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، بدفن جثامين أب ونجليه الذين لقوا مصرعهم في انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، وجميعهم من أسرة واحدة، إثر انهيار منزل مكوَّن من طابقين بقرية الشيخ مسعود دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

انتقل إلى مكان الواقعة الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج.

وتبين من التحريات الأولية أن المنزل مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بجذوع النخيل والجريد، وأن سبب الانهيار يعود إلى قدم المنزل وتهالكه.

وأسفرت الواقعة عن مصرع كل من:

- محمود عبدالمعطي (45 عامًا) مالك المنزل.

- يوسف محمود عبدالمعطي (15 عامًا).

- يحيى محمود عبدالمعطي (7 أعوام).

كما أصيب كل من:

- ليلى أحمد أحمد (55 عامًا) زوجة والد مالك المنزل.

- محمود عنتر (29 عامًا) ابن شقيقة مالك المنزل.

- ميار محمود عبدالمعطي (14 عامًا).

- إيمان محمود عبدالمعطي (12 عامًا).

وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى نفسه، فيما تفقد الدكتور أحمد الشطوري رئيس مدينة طهطا، والدكتور أحمد زيد مدير المستشفى، المصابين أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على حالتهم الصحية.