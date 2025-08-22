تموين أسيوط يضبط 2 طن أرز مغشوش داخل مصنع بالمنطقة الصناعية

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الصناعية.

جاء ذلك في إطار جهودها لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات ومكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وسلامته.

وكشف المحافظ عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية ببني غالب، إثر حملة مفاجئة، حيث تبين قيام القائمين على المصنع بتعبئة الأرز في عبوات زنة 1 كجم بالمخالفة للمواصفات القانونية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن القائمين على المصنع غيّروا بيانات الإنتاج المدونة على العبوات الصغيرة، حيث دوّنوا تاريخ إنتاج جديدًا لشهر أغسطس 2025 بنسبة كسر 5%، رغم أن العبوة الأصلية (وزن 50 كجم) كانت تحمل تاريخ إنتاج يعود إلى مايو 2025 بنسبة كسر 12%، في محاولة لتمديد فترة الصلاحية بشكل غير قانوني.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة، التي قادها خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ2000 كجم من الأرز، تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن الواقعة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وشارك في الحملة كل من: عبدالله عبدالمولى، مدير إدارة المركز، وأحمد زرزور، مدير إدارة حماية المستهلك، إلى جانب مأموري الضبط القضائي عز محمد عبدالرحمن ومحمد بكر.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار تكثيف الرقابة التموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.