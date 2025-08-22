في لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يوفر جهاز عروسة لابنة سيدة بسيطة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

في استجابة إنسانية سريعة، سلّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جهاز عروسة لابنة إحدى السيدات المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة التي تنفذها المحافظة، وذلك بعد أن تقدمت والدتها بطلب مباشر خلال جولة ميدانية للمحافظ، في مشهد يعكس حرص الدولة على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتعود الواقعة إلى سيدة سبق أن حصلت على فرن منزلي بمشتملاته ضمن مبادرات المحافظة لتمكين المرأة اقتصاديًا، ما ساعدها على بدء مشروع منزلي لإنتاج المخبوزات وتوفير مصدر دخل ثابت لأسرتها. وأثناء لقاء عفوي مع المحافظ خلال جولته، عرضت السيدة طلبها بتوفير جهاز عروسة لابنتها، فاستجاب المحافظ على الفور، موجّهًا مدير إدارة خدمة المواطنين، عزة عبدالعال، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وتوفير الجهاز.

وشمل الجهاز المُقدَّم بوتاجازًا وغسالة وثلاجة، ما أدخل البهجة على الأسرة وأسهم في تخفيف الأعباء عنها، ليكون نموذجًا حيًا للتفاعل الإيجابي بين المسؤولين والمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة المعيلة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتذليل العقبات أمامهم، في إطار جهود تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.

وأعربت السيدة المستفيدة عن امتنانها لمحافظ أسيوط، مشيدة بدعمه المستمر ومبادراته الإنسانية التي تمنح الأسر البسيطة الأمل في مستقبل أفضل.