غموض العثور على جثة فتاة بجوار مدرسة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، ملقاة إلى جوار المدرسة الإعدادية بالقرية.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، حيث تم تحديد هوية المتوفاة بالأحرف الأولى "ش.ر.ي".

انتقلت سيارة إسعاف وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة.