مسؤول محلي يكشف أهداف تركيب سور حديدي بشارع المحكمة في أسيوط (صور)

ردًا على الجدل الشعبي الذي أثاره تركيب سور حديدي بشارع المحكمة في أسيوط، أوضح مصدر مسؤول بالمحافظة أن الهدف من السور هو تنظيم المرور والحد من الحوادث المتكررة، خاصةً مع وجود ثلاث مدارس ومكتبة عامة بالمنطقة.

أكد المصدر أن السور، الذي امتد من ميدان أم البطل حتى مستشفى المبرة، يهدف لحماية الطلاب والمواطنين من العبور العشوائي، نافيًا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلق بعضها على السور ساخرًا "سور أسيوط العظيم".

وأضاف أن السور تم تركيبه باستخدام "حديد خردة" معاد تدويره دون تحميل الدولة أي تكاليف جديدة، وكشف في الوقت ذاته عن قرب افتتاح صيدلية حكومية بجوار المحكمة لتوفير الأدوية مجانًا لمستحقي التأمين الصحي.

وكان عدد من المواطنين قد عبروا عن استيائهم من السور لصعوبة عبور المشاة، خاصة كبار السن والمترددين على مستشفى المبرة ومجمع المحاكم.

